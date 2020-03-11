Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi - Son Dakika

Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kongre Merkezi'nde 2'nci etap için çevre düzenlemesi ihalesi yapacak.

Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kongre Merkezi'nde 2'nci etap için çevre düzenlemesi ihalesi yapacak.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenlemesi yapım işinin 2'nci etap çalışmaları için ihaleye çıkıldı. Çevre düzenlemesi yapım işi için gerçekleştirilen ihaleye beş firma katıldı.


Yaklaşık maliyeti 1.162.472.47 TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


1453 Group İnşaat: 888 bin 888 TL


Öner İnşaat: 880 bin 550 TL


Hayriye Löksafu: 899 bin 600 TL


Sinan İnşaat: 828 bin 850 TL


Başaran İnşaat: 864 bin 650 TL - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı

Son Dakika Haberleri
18:37 İstanbul'da toptancılarda kolonya sıkıntısı
18:37 Kartal'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
18:34 Polisten kaçarken kaza yapan sürücünün aracından 5 kilogram uyuşturucu çıktı
18:34 MSB: Türk ve Rus heyetlerinin bugünkü görüşmeleri tamamlandı
18:33 ZONGULDAK Gurbette kazandığı parayla anaokulu yaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]