Büyükşehir'den çevre düzenlemesi ihalesi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve Kongre Merkezi'nde 2'nci etap için çevre düzenlemesi ihalesi yapacak.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenlemesi yapım işinin 2'nci etap çalışmaları için ihaleye çıkıldı. Çevre düzenlemesi yapım işi için gerçekleştirilen ihaleye beş firma katıldı.



Yaklaşık maliyeti 1.162.472.47 TL olan ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



1453 Group İnşaat: 888 bin 888 TL



Öner İnşaat: 880 bin 550 TL



Hayriye Löksafu: 899 bin 600 TL



Sinan İnşaat: 828 bin 850 TL



Başaran İnşaat: 864 bin 650 TL - KAYSERİ