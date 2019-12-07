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Büyükşehir'den çiftçilere müjde bitmiyor

6 saat önce

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem çiftçiye destek verecek hem de maddi durumu olmayan ailelerin mutfak ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir projeye daha imza atıyor.

Büyükşehir'den çiftçilere müjde bitmiyor, System.String[]

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem çiftçiye destek verecek hem de maddi durumu olmayan ailelerin mutfak ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir projeye daha imza atıyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre ilçelerde üretim yapan çiftçilerin elinde kalan soğan başta olmak üzere diğer bakliyat ürünleri; Ziraat Odaları, Tarım Birlikleri ve Kooperatifler üzerinden usulüne uygun olarak satın alınacak.


Ankara'da kırsal kalkınma projelerini birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, tohum desteğinden sonra şimdi de üreticilerin elinde kalan ürünleri satın alarak, ekonomilerine destek sağlayacak.


Kırsal Hizmetler ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projenin uygulanması için çiftçilerin üye olduğu Ziraat Odaları, Tarım Birlikleri ve Kooperatiflerle görüşmeler başladı.


İlk etapta satın alınması planlanan soğan, 20'şer kiloluk çuvallar halinde Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan 30 bin aileye ücretsiz dağıtılacak.


Başkent ekonomisinin güçlendirilmesi için çiftçilerin satamadığı elinde kalan ürünleri satın alarak, çiftçinin yüzünü güldürecek olan Büyükşehir Belediyesi, bazı ürünler için doğrudan alım da yapabilecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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