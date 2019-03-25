Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Çiftçilere Yerli Tohum Desteği

Büyükşehir'den Çiftçilere Yerli Tohum Desteği

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 ilkbahar yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli yerli ve milli yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir'den Çiftçilere Yerli Tohum Desteği, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 ilkbahar yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli yerli ve milli yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik tohum ve yem bitkisi desteğini sürdürüyor. Hayvancılığın en önemli giderlerinden olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacı ile yem bitkisi yetiştiriciliğini destekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "2019 ilkbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme" projesi kapsamında yüzde 50 hibeli yerli yem bitkisi tohumu dağıttı. Proje kapsamında Kocaeli'nde ikamet eden çiftçilere bu yıl ilk kez yerli tohum dağıtıldı.

Önceki yıllarda yapılan desteklemeler daha fazla verim vermesi düşünülerek talep edilen yabancı çeşitlerden oluşuyordu. Uzun yıllar süren araştırmalar sonucu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillenen yerli ve milli tohumlar bu yıl toprakla buluşacak. Bir yıllık süre boyunca verim özellikleri araştırılan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da tescillenen çeşitler, Büyükşehir Belediyesi ziraat mühendisleri tarafından arazilerde yerinde incelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı il sınırları içerisinde gen kaynakları korunan yerli ata tohumlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çiftçilerden toplanarak tescil edilen ve çoğaltılması çalışmaları devam eden tohumlar daha sonra çiftçilere dağıtılıyor. Elinde ata tohumu bulunan vatandaşların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi başkanlığına başvurmaları isteniyor. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi
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