Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Çiftçiye Fidan ve Fide Desteği

Büyükşehir'den Çiftçiye Fidan ve Fide Desteği

29 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla fide ve fidan desteğine aralıksız olarak devam ediyor.

Büyükşehir'den Çiftçiye Fidan ve Fide Desteği, System.String[]
Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla fide ve fidan desteğine aralıksız olarak devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin çiftçiye ve üreticiye yönelik fide ve fidan desteği sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2014 yılından itibaren uygulamaya başlanan Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte özellikle kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak maksadıyla önemli yatırımların yanı sıra fide ve fidan desteğine de büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda, önceden alınan başvurular üzerine 2019 desteklemeleri kapsamında Konya genelindeki 237 mahalleye yaklaşık 75 bin adet fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Altay, dağıtılan fidanlar arasında; asma, elma, kiraz, vişne, ahududu ve böğürtlen gibi çeşitlerin olduğunu belirtti.

Başkan Altay, Konya çiftçisine Nisan ve Mayıs aylarında 10 milyon 400 bin adet çilek fidesi dağıtacaklarını ifade etti. Ayrıca, Akşehir Cezaevi'ne ve Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu'na çeşitli miktarlarda elma, kiraz ve vişne fidanı verildiğini de kaydeden Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçiye ve üreticiye desteklerinin her zaman süreceğini sözlerine ekledi. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: İHA
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