Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği

18.05.2021 15:32
Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 19 ilçede bin 500 çiftçiye; 12 bin kilogram yonca tohumu, 30 bin kilogram da silajlık mısır tohumu desteğiyle üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 19 ilçede bin 500 çiftçiye; 12 bin kilogram yonca tohumu, 30 bin kilogram da silajlık mısır tohumu desteğiyle üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlanıyor.

Çiftçilerin kaba yem maliyetlerinin düşürülmesi, hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak, kırsal alanda işsizliğin azaltılması ve üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştiriliyor. İl genelinde Tarım Müdürlükleri tarafından yonca ve silajlık mısır tohum talepleri toplanarak 19 ilçede bin 500 çiftçiye; 12 bin kilogram yonca tohumu, 30 bin kilogram da silajlık mısır tohumu ulaştırılacak. 1 milyon bedelli proje kapsamında; yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hibesi olarak dağıtılacak tohumlarla; 3 bin dekar alana yonca, 12 bin dekar alana ise silajlık mısır ekimi yapılacak. Karesi İlçesi kırsal Şamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla 2020 yılının Eylül ayında 35 ton yem bitkisi tohumu dağıttıklarını bugün ise çiftçilere il genelinde 42 ton yem bitkisi tohumunu desteğinde bulunduklarını söyledi.

Dağıtılan tohumların Balıkesir'e ve çiftçilere hayırlar getirmesini temenni eden Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, projelerde desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek bu tür projelerin devamının geleceğinin müjdesini verdi.

AK Parti hükümetleri döneminde tarıma ve hayvancılığa bugüne kadar bütün hükümetler tarafından yapılmamış yardım ve desteklerin yapıldığını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, çiftçilere "Bizim baş tacımızsınız, kıymetlimizsiniz. Sizlerin çalışmaları bu memlekete en büyük hizmet" diyerek seslendi.

Çiftçilerin, köylerinde tüm ülke için üretmesini istediklerini ifade eden AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, köylüyü desteklemeye yönelik bu faaliyet için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Balıkesir'i özenilen, yaşanmak istenen ve yaşayan herkesin 'Ben, Balıkesir ile gurur duyuyorum' diyeceği bir kent haline getirmek için dertlendiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz "Bunun başında ekonomi geliyor. Şehrimizin yüzde 45'i çiftçilik ve çiftçiliğe dayalı mesleklerle geçimini sağlıyor. Bizler, üreten insanımızın 'Allah bereket versin, üretiyorum ve kazanıyorum, masraflarımı çıkarıyorum, kendime de para kalıyor' demesi için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Üreticilerin yem maliyetlerini düşürebilmeleri için meraları ıslah ettiklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz "Bizim girdi maliyetlerini düşürmemiz lazım ki bereketi üreticilerimiz yaşasın. Ama çiftçimizin de değişen şartlara uyum sağlaması lazım. Her yerde olduğu gibi çiftçilikte de rekabet var. Biz, sizin için mücadele ediyoruz. Bu işi sürdürülebilir kılmamız için el ele vermemiz lazım. Sizin de yaşadığınız yerde el ele vermeniz lazım. Ancak planlı, programlı ve akıllı olursak bu işi doğru yönetebiliriz" dedi.

Üreten herkesin yaptığı işle gurur duyması gerektiğini dile getiren Başkan Yılmaz "Bu işe sahip çıkmamız lazım. Balıkesir Kuzusu artık Türkiye'nin markası oldu. Hangi mezbahada kesilirse kesilsin, Balıkesir'de kesildiği anlaşılınca değeri artıyor. 50 peynirli şehir diyoruz. Bu, koyununa da, keçisine de, mandasına da bir şekilde sahip çıkıyoruz demek. İstiyoruz ki bizim sattığımız peynir Türkiye'nin bir değeri olsun, üretene de sağana da, peynir yapana da, satana da bereket olarak dönsün. Kırmızı eti, balı, peyniri, zeytini neredeyse her şeyi meşhur Balıkesir'in. Ama bunu hepimizin bilmesi ve hissetmesi lazım. Bizler bu değerlere sahip çıkmak için gereken iradeyi ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki bu şehir siz olmadan olmaz. Balıkesir'i birbiriyle değil diğer şehirlerle rekabet eden, diğer şehirlerden daha iyi üreten, gübresinin bile faydaya dönüştüğü bir şehre dönüştürmemiz lazım" dedi. - BALIKESİR

Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği
Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği
Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği
Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği
Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği
Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği
Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği
Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği

Büyükşehir Belediyesi, Yücel Yılmaz, Balıkesir, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Son Dakika Haberleri
15:39 Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup
15:20 BTC Türk'ten "hacklendi" iddialarına cevap geldi: Sistemlerimizde veri ihlali yok
15:18 BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi
14:52 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı
14:51 Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler
14:43 Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı
14:36 İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı
14:34 Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı
14:23 Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!
14:11 Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var         
15:42
BTC Türk'ten BTC Türk'ten "hacklendi" iddialarına cevap geldi: Sistemlerimizde veri ihlali yok         
15:20
28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı         
14:58
Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek         
14:48
Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı         
14:43
Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan açıklama: Nisa ile ayrılmadık, ilişkimiz uzaktan devam ediyor         
14:32
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu         
13:28
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 15:53:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement