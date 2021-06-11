Büyükşehir'den çiftçiye yönelik 3 yeni protokol - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek.

Üreticinin yerel ürünlerinin katma değerinin arttırılması, tanıtımı ve markalaşma için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yeni protokoller imzaladı. Bölgede yetişen Araban sarımsağı ve nane için protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde işleme, paketleme ve kurutma tesisi yapılacak. Karkamış'ta nane, Araban'da ise sarımsak için kurulacak tesislerde çiftçinin ürününün hızlı bir şekilde işlenip paketlenerek tazeliğini koruması ve ürünün değerinin arttırılması hedeflenirken üreticinin kazancının arttırılması amaçlanıyor. Öte yandan "Çiftçiye Yönelik Eğitimi ile Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması" projesi için imzalanan protokolle birlikte GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteklediği Gaziantep İl Tarım Orman Müdürlüğü'nün uygulayacağı faaliyetler, çiftçinin birim alanda daha fazla ürün alması ve yeni teknolojik gelişmelerin kavranmasını sağlayacak. Eğitimler büyükşehir ile ortak yürütülecek, Gazi şehirli üreticinin faaliyetten en uygun şartlarda yararlanması sağlanacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Daire Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan katıldı.

ŞAHİN: SARIMSAKTA SOĞUK HAVA DEPOSUNUN YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE YAŞANAN KAYIPLAR AZALACAK

Protokol töreninde Araban'da yapılacak yatırım hakkında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin bölgesel kalkınma için önemli bir stratejik kurum olduğunu belirterek, "Hem içinde kapsayıcılık, istihdam, iş üreten hem de bölge ekonomisi için enerji üreten iyi bir altyapısı olan kuruluşumuz. Biz son zamanlarda daha da güçlü destekler almaya başladık. Araban ekonomisi için önemli bir konu bu. Çünkü sarımsak aromadır, sarımsak lezzet, şifa ve sağlıktır. Pandemiye karşı bütün bilim dünyası daha fazla sarımsak tüketimini öğütlüyor. Bizler bu işin tesisini yapıp tanıtacağız. Yüzde 50 bu işe ortağız. Soğuk hava deposu olmadığından yaşanan kayıplar azalacak. Hem çiftçi hem şehir ekonomisi bu anlamda çok daha güçlenecek" diye konuştu.

NANENİN MARKALAŞMASI, PAKETLEMESİ, HAKKETTİĞİ DEĞERİ BULMASI İÇİN TESİS VE TANITIMI YAPACAĞIZ

Karkamış'ta yapılacak tesisin önemine vurgu yapan, eğitim protokolü ile de beşeri sermayeyi atlanmadığını aktaran Başkan Fatma Şahin, "Karkamış ekonomisi bizim için çok önemli. Tarımı, çiftçisi çok kıymetli. Nanesi için bir aradayız. Büyükşehir olarak verilecek tesisle çok güzel bir kurutma tesisi yapılacak. Nane deyip diye geçmeyin. 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyor Kanuni Sultan Süleyman. Bir nefesin ne kadar önemli olduğu dönemden geçiyoruz. Nane nefes, aroma, lezzet, şifa ve sağlıktır. Markalaşması, paketlemesi, hakkettiği değeri bulmak açısından tesis ve tanıtımı yapacağız. İstediğimiz kadar tesis yapalım ama doğru eğitim verilmezse bir işe yaramaz. Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi ve çiftçi eğitimlerle daha çok güçlendireceğiz" dedi.

VALİ GÜL: BÜYÜKŞEHİR ÖNCÜLÜĞÜNDE HERKES İŞİN UCUNDAN TUTARAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRİLECEK

İhtiyaç olan projelerin finansının illaki sağlandığını vurgulayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Baktığımızda Araban Sarımsağı rekoltesi Türkiye'nin en yüksek rekoltesine sahip. Ülkemizde üretilen sarımsağın 3'de 1'i Araban'da üretiliyor. Çetintepe Barajı ve devam eden sulama çalışmaları ile birlikte gündeme daha çok gelecek. Burada fiziki eksiklikler ortaya çıkıyordu. Büyükşehir öncülüğünde herkes işin ucunda tutarak projeler hayata geçirilecek. Büyükşehir'in her ilçede ayrı bir çalışması var. İhtiyaçlar karşılanarak ilerleniyor. Nanenin kurutulması ile ilgili bu protokol önemli bir katkı sağlayacak. Sulanabilir arazi her geçen gün artıyor. Ürün çeşitleri de bu doğrultuda artıyor. Bu hızı yakalamak ve doğru yönlendirmek için eğitimlerde önemli olacak" ifadelerini kullandı.

AÇIKGÖZ: BU ÜRÜNLERİN HAK EDİLEN DEĞERE ULAŞTIĞI, İŞLENİP, PAKETLENİP KATMA DEĞER ARTTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Daire Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ise törende yaptığı konuşmada kurum olarak ürünlerin potansiyelini, rekabet gücünü arttıracak projelere destek olmaya çalıştıklarını söyleyerek "Önemli bir üretim potansiyeline sahip Gaziantep'in nane ve sarımsağına yönelik projelere imza atacağız. Önemli bir miktarda üretilen bu ürünlerin hak edilen değere ulaştığı, işlenip, paketlenip katma değer arttırılması çok önemli. Bu vesile ile çiftçilerin beklediği verim artacak. Bu iki projeyi destekleyecek eğitim programlarımız olacak. Bu üç proje entegre beraber çalışacak. Eğitim sadece ekim biçim değil, işleme, paketleme, markalaşma ve örgütlenme ile de ilgili olacak" diye konuştu.

Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan, eğitim protokolü için paydaşlara teşekkür etti, geçen yıl 11 projeye Büyükşehir Belediyesi ile ortak imza attıklarını vurguladı. Kırsal kalkınmada 30 projeye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay alındığının müjdesini verdi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, soğuk hava deposunun ilçeye büyük bir katma değer sağlayacağını, en önemli olan soğuk hava deposu ihtiyacının giderileceğini söyledi.

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ise yaptığı konuşmada heyecanlı ve mutlu olduğunu aktardı. Doğan, ilçenin çağrısına duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve yanımızda sürekli duran Vali Davut Gül'e teşekkür etti.