Büyükşehir'den Çınar Seferberliği - Son Dakika

Büyükşehir'den Çınar Seferberliği

08.04.2021 09:44
Büyükşehir'den Çınar Seferberliği, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, daha yeşil bir Manisa sloganıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Bahri Sarıtepe Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve 5774 Sokak gibi peyzaj alanlarına 500 adet çınar ağacı dikimine başladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalıştıklarını belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Umuyoruz ki diktiğimiz çınar ağaçları sonsuza kadar yaşar biz de toplumumuzda kalıcı bir eser bırakmış oluruz" dedi.

İl genelinde yeşil alanların arttırılması, mevcut yeşil alanların bakımı ve korunması, peyzaj çalışmaları ve estetik dokunuşlarla şehre güzellik katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 500 adet çınar fidanını toprakla buluşturmak için çalışma başlattı. Manisa merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Bahri Sarıtepe Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve 5774 Sokak gibi peyzaj alanlarında başlatılan ağaç dikim çalışmalarını yakından takip eden Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Cumhuriyet Mahallesi'nde, 75. Yıl Mahallesi Bahri Sarıtepe Caddesi'nde, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda ve 5774 sokak gibi çeşitli peyzaj çalışmalarımızda kullanılmak üzere 500 adet çınar ağacını toprakla buluşturuyoruz. Bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Manisalılardan Çalışmalara Tam Not

"Birazdan kıyamet kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Daire Başkanı Göktaş, "Peygamberimizin bu güzel hadisi ışığında ağaç dikme çalışmalarını özenle ve hassasiyetle sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Gerek inancımız gerek de Türk milleti açısından çınar ağacının yeri ayrı. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umuyoruz ki diktiğimiz çınar ağaçları sonsuza kadar yaşar biz de toplumumuzda ka

Büyükşehir'den Çınar Seferberliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Ergün, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Çınar Seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor         
10:23
Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde         
10:09
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik         
09:50
DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı         
09:24
'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi 'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi         
08:54
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek SGK'dan 'Kod-29' düzenlemesi: Ahlak ve iyi niyet maddesindeki işten çıkarma sebepleri ayrı başlıklarla bildirilecek         
03:48
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 10:50:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den Çınar Seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei