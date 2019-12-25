Büyükşehir'den çıraklara destek - Son Dakika
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Büyükşehir'den çıraklara destek

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çıraklık Gençlik Merkezi ile Akdeniz Sanayi Sitesi'nde çalışan çıraklara destek oluyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çıraklık Gençlik Merkezi ile Akdeniz Sanayi Sitesi'nde çalışan çıraklara destek oluyor. Şehir dışından gelip Akdeniz Sanayi Sitesi'nde çıraklık yapan çocukların merkezde ücretsiz barınma ve yemek ihtiyaçları karşılanıyor.


Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Sanayi Sitesi'nde yer alan Çıraklık Gençlik Merkezi ile sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri veriyor. Merkezde, şehir dışından gelip sanayide çırak olarak çalışan 13-18 yaş grubu çocuklar barınıyor. Yatılı olarak hizmet veren merkezde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz sunuluyor. Merkezde kalan gençlerin tüm kıyafetleri belediye görevlileri tarafından yıkanıp kurutularak teslim ediliyor.


Merkezde kalan gençler evlerinde oldukları gibi televizyon izliyor, kitap okuyor ve ücretsiz kablosuz internet ağından yararlanıyor. Merkez bünyesinde çalışan personel tarafından tiyatro, sinema gibi etkinliklere götürülen gençlere sosyal ve kültürel destek de sağlanıyor. Merkez, çıraklık mesleğinin gelişimine de katkı sağlıyor. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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