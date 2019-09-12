Büyükşehir’den ‘Cittaslow’ atağı
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik ve Keles ilçelerini 'Cittaslow Yavaş Şehir' ağına katmak için girişimde bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik ve Keles ilçelerini 'Cittaslow Yavaş Şehir' ağına katmak için girişimde bulundu. Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği eliyle atılan adım çerçevesinde belediye yetkilileri, İzmir'in Seferihisar ilçesine giderek üyelik için görüşmeler yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:05
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