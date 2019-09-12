Son Dakika Haberleri: Büyükşehir’den ‘Cittaslow’ atağı
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Büyükşehir’den ‘Cittaslow’ atağı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik ve Keles ilçelerini 'Cittaslow Yavaş Şehir' ağına katmak için girişimde bulundu.

Büyükşehir’den ‘Cittaslow’ atağı , System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik ve Keles ilçelerini 'Cittaslow Yavaş Şehir' ağına katmak için girişimde bulundu. Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği eliyle atılan adım çerçevesinde belediye yetkilileri, İzmir'in Seferihisar ilçesine giderek üyelik için görüşmeler yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Keles, İznik, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:05 
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