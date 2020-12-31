Büyükşehir'den çocuklara 224 bin litre süt - Son Dakika

Büyükşehir'den çocuklara 224 bin litre süt

31.12.2020 12:52
Büyükşehir'den çocuklara 224 bin litre süt, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Temmuz'da başlatılan Halk Süt Projesi kapsamında her ay 6 bin 158 çocuğa süt yardımı yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Temmuz'da başlatılan Halk Süt Projesi kapsamında her ay 6 bin 158 çocuğa süt yardımı yapılıyor. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 224 bin litre süt dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturmak ve Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Halk Süt Projesi Antalya merkez ve ilçelerde çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı besicilerden alınan sütleri çocuklara ulaştırılan Halk Süt Projesi her geçen gün daha fazla çocuğa ulaşarak, yüzlerini güldürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı sosyal hizmet uzmanları ve sosyologlar tarafından belirlenen ve ekonomik açıdan zor durumda olan ailelerin çocuklarını kapsayan projede sütler 1 litrelik ambalajlarda ailelere teslim ediliyor. 2-5 yaş arasındaki çocuklara aylık sekizer litre süt desteği sağlayan proje kapsamında bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay 6 bin 158 çocuğa Halk Süt paketi ulaştırılıyor. Muhittin Böcek'in ilk dağıtımını yaparak başlattığı Halk Süt projesi kapsamında 5 buçuk ayda toplam 224 bin litre süt yardımı gerçekleştirildi.

Sütler yerelden kalkınma hamlesiyle Antalyalı besicileri desteklemek amacıyla Antalya İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği'nden alınıyor. - ANTALYA

Büyükşehir'den çocuklara 224 bin litre süt
Büyükşehir'den çocuklara 224 bin litre süt
Büyükşehir'den çocuklara 224 bin litre süt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den çocuklara 224 bin litre süt - Son Dakika


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