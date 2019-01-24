Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Çocuklara Sömestir Atölyeleri

Büyükşehir'den Çocuklara Sömestir Atölyeleri

46 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, Bilim Deney Merkezi, Masal Şatosu ve Eskişehir Hayvanat Bahçesi birbirinden renkli atölyeler ile çocukların tatillerini verimli şekilde geçirmelerini sağlıyor.

Büyükşehir'den Çocuklara Sömestir Atölyeleri, System.String[]

Çocuklar sömestir tatilinde Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı atölyelerle hem eğleniyor hem öğreniyor.

Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi, sömestir atölyelerine başladı. Mbot ile Kodlama Atölyesi'nde 8-10 yaş arası çocuklar,robotların günlük hayattaki yerini ve Scratch kodlama programını kullanarak kendi programlarını yazmayı öğrendi. Bilim Deney Merkezi'nde 2 Şubat'a kadar Geri Dönüştürelim, Deniz Canlıları, Bumerang Yapıyoruz, Go, Uzaya Gidiyorum, Bunu Ben Yaptım ve Mum Işığı Atölyelerinde çocuklar deneyler yaparak bilim öğrenecek.

Büyükşehir Belediyesi Masal Şatosu'nda ise çocuklar için sömestir tatilinde Eğitimci-Yazar Bahar Havzalı Şener ile Süper Bilim Dedektifi Oktay Serveren'i bir araya getirdi. 60 çocuğun katıldığı atölyede çocuklar eğlenceli ve çarpıcı deneylerin masal yoluyla etkileyici anlatımını dinlediler. Atölyede minikler bilimin en somut halini masalsı bir anlatımla dinledi.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 29 Ocak tarihinden itibaren başlayacak Kış Okulu Programında 8-10 yaş grubundaki çocuklara, hayvanların yaşamı, çevre kirliliği, ekolojik sistem ve mikroskop kullanımı gibi dersler anlatılacak.

Çocuk Hakları Birimi ise kış okulunda veliler ve 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri için aile içi iletişim, empati, sevgi ve saygı kavramları üzerine bilgilendirici atölyeler düzenliyor. Ayrıca çocuklara insan hakları, katılım hakkı, çocuk hakları ve hakların korunması konularında bilgilendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: Bültenler

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