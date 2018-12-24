Büyükşehir'den Çocuklara Tiyatro Hediyesi

Büyükşehir Belediyesi, çocukları hafta sonu iki tiyatro oyunuyla buluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye her hafta birbirinden güzel çocuk oyunlarını Kayseri
'ye getirmeye devam ediyor.
Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hafta sonu kentte iki ayrı çocuk oyunu sahnelendi.
22 Aralık
'ta Minyonlar isimli müzikal çocuk oyunu çocuklarla buluştu. Kadir Has
Kültür ve Sanat Merkezi'nde üç seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
23 Aralık'ta ise "Pırdino ve Deniz Yıldızı
Müzikali" üç seans halinde çocuklar için sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz tiyatro oyunları, yoğun ilgi görüyor.