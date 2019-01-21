Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Çocuklara Tiyatro Hediyesi

Büyükşehir'den Çocuklara Tiyatro Hediyesi

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukları hafta sonu iki tiyatro oyunuyla buluşturdu.

Büyükşehir'den Çocuklara Tiyatro Hediyesi, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukları hafta sonu iki tiyatro oyunuyla buluşturdu.

Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hafta sonu üç seans halinde iki ayrı çocuk oyunu sahnelendi.

Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde ilk olarak animasyon kahramanları Köstebekgiller seyircisiyle buluştu.

Ege ile Gaga oyununa da çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Umreye Giderken Çantasında 3 Kilo 600 Gram Altınla Yakalanan İş Adamı İçin Karar Verildi Seri Katil Kayapınar'ın 'Akıl Sağlığı' Yerinde Çıktı

Son Dakika! İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:39:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Çocuklara Tiyatro Hediyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]