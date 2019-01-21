Büyükşehir'den Çocuklara Tiyatro Hediyesi
1 saat önce
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukları hafta sonu iki tiyatro oyunuyla buluşturdu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocukları hafta sonu iki tiyatro oyunuyla buluşturdu.
Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde hafta sonu üç seans halinde iki ayrı çocuk oyunu sahnelendi.
Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde ilk olarak animasyon kahramanları Köstebekgiller seyircisiyle buluştu.
Ege ile Gaga oyununa da çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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