Büyükşehir'den "çocuklarla tefekkür saati" söyleşisi

Söyleşide, "Baktığını Görmek", "Gördüğünü Düşünmek" gibi konu başlıklarının yanı sıra doğa ve tefekkürü ele alan oyuncu Gülcemal, çocuklara manevi eğitimin önemini anlattı.

Çocuk edebiyatı eserlerini yaptığı programlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla ailelere ve çocuklara tanıtarak onlara kitap sevgisini aşılamaya ve kitapların önemini hatırlatmaya çalışan oyuncu anne Gülcemal, Gaziantep'e geldi. Büyükşehir, kültür etkinlikleri kapsamında Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde organize ettiği programda, milli, manevi, dünyevi ve uhrevi değerleri birlikte ele alındı.

Çocuklarla sohbet havasında geçen söyleşide yazar Gülcemal, çocuklarıyla yaşadıkları tecrübeleri, doğa ve insan sevgisi üzerine konuştu, anlattığı hikâyelerle çocukları bol bol güldürdü. Her şeyin bir yaratılma amacının ve mutlak yaratıcının Allah olduğunu çocuklara öğütlerken dini bilgiler aktardı. "Büyüklere karşı nasıl davranılır?", "Aileye karşı sorumlulukları nelerdir?" gibi soruları eğlenceli yollarla anlatan Gülcemal, söyleşide miniklerin sorularını cevapladı. Yaklaşık 1 saat süren söyleşiler sonunda çocuklar, günün anısına yazarla fotoğraf çektirdi.