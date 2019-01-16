Büyükşehir'den Çölyak Hastalarına Destek

Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan'ın geçtiğimiz aylar içinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yaptığı ziyaret kapsamında destek talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ile Dernek Başkanı Halim Şivecan konuyla ilgili olarak yapılabilecek çalışmalar üzerine görüşmelerde bulunmuştu. Sonuç veren çalışma sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçede hizmete sunduğu Gıda Bankası aracılığı ile Çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlara gıda desteğinde bulundu. Manisa merkezde bulunan Gıda Bankasında düzenlenen törende Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu tarafından, Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan'ın katılımlarıyla Çölyaklı vatandaşlara gıda kolileri teslim edildi.

Farkındalık Amaçlı Etkinlik

Çölyak rahatsızlığı yaşayan vatandaşlarla bire bir konuşan Başkan Ustamehmetoğlu, hepsine geçmiş olsun dileklerini ileterek, içinde glütensiz un, makarna ve çocuklar için kraker ile gofretin bulunduğu gıda kolilerini takdim etti. Başkan Ustamehmetoğlu, "Farkındalık yaratmak için yaşadıklarını anlatmak için yaşamlarını kolaylaştırmak için böyle bir etkinlik düzenledik. En önemli olan teşhisin konulması. Teşhis konulana çektiğiniz zorluklar hakkında bilgimiz var. Teşhis konulduktan sonra sağlıklı beslenme ile hayat kolaylaşıyor. Sağlıklı beslenme aslında hepimiz için geçerli. Sizler Çölyaklı olarak hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsunuz bizler de kendi rahatsızlıklarımız için. Herkesin hastalığı ile ilgili bilgileri en doğru şekilde alıp en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor" diye konuştu. Yapılan konuşma sonrasında gıda kolileri Çölyaklı vatandaşlara takdim edildi. Dernek Başkanı Halim Şivecan ve Çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlar yapılan destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.