Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği"

Büyükşehir'den Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği"

52 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitim konusunda da dar gelirli öğrencilerin ailelerine, eğitim masraflarına destek olmak amacıyla bot, çanta, giysi, kaban ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Büyükşehir'den Dar Gelirli Öğrencilere Eğitim Desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitim konusunda da dar gelirli öğrencilerin ailelerine, eğitim masraflarına destek olmak amacıyla bot, çanta, giysi, kaban ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibi öğrenciye yardımda bulunan Büyükşehir, bu yıl da 60 bin öğrencinin giysi ve kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşıladı. Okulların açıldığı ilk hafta eğitim malzemesi dağıtımına başlayan ve yarıyıl tatili öncesinde yardımları ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede bulunan bin 6 okulda ihtiyaç sahibi çocuğa eğitim desteği verdi. Büyükşehir Belediyesi, eğitim yardımlarını öncelikle Engelli Rehabilitasyon Okulları ile kamuya ait okullarda gerçekleştirdi.

İhtiyaç sahibi öğrenciler özenle belirleniyor

Ankara'da yaşayan dar gelirli ailelerin ekonomik yükünü önemli ölçüde azaltarak öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu öğrencilerin belirlenmesi için de büyük bir özenle çalışıyor. Ankara genelindeki ihtiyaç sahibi öğrenciler, okul idarecileri ve öğretmenlerle birlikte yapılan ortak çalışma sonucu tespit edilerek hazırlanan listeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletiliyor. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına ulaştırılan listeler doğrultusunda da öğrencilerin ihtiyaçları belirleniyor ve dağıtımı yapılıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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