Büyükşehir'den Değerli Gençlik Buluşmaları

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Değerli Gençlik Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında "Kendin Olmak" konulu söyleşiye eğitim danışmanı yazar Polat Doğru katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Değerli Gençlik Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında "Kendin Olmak" konulu söyleşiye eğitim danışmanı yazar Polat Doğru katıldı. Gençlerle bir araya gelen genç yazar, gençlere yaşama dair nasihatlerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunu dolduran kalabalığa hitap eden Polat Doğru, hayat tecrübelerini esprili bir dille anlattı. Doğru'yla eğlenceli zaman geçiren gençler, geleceğe ve seçimlere dair motive edici bir konuşma dinledi.



Tercih konusunda öğrencilere dikkatli olmaları ve ne istediklerine iyi karar vermeleri gerektiği konusunda uyaran Doğru, söyleşi boyunca hikayeler anlattı.



Polat Doğru, "Ben kimim?" ve "Kim olmak istiyorum?" gibi Dünya'nın en önemli iki sorusuna cevap vermenin önemini bildirdi.



Bakanlıklar, şirketler, üniversiteler gibi birçok alanda çalışanlara eğitimler veren Doğru, ortak problemin motivasyon eksikliği olduğunu söyledi.



Tanınmış kişilerin başarı hikayelerinden örnekler veren Polat, "İnsan en güzel mesajı kendisine verir. Kendimize inanır ve çalışırsak her şeyi başarabileceğimizin mümkün olur. Hayatta inanç puanı diye bir şey yok emek vardır" diye konuştu.



Programın ardından günün anısına Polat Doğru adına dikilen fidan sertifikası Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hülya Yıldız tarafından takdim edildi. - GAZİANTEP

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