Büyükşehir'den "Destanın Türküleri" Adlı Konser

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Destanın Türküleri" adlı konser düzenledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Destanın Türküleri" adlı konser düzenledi.



Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda Sunucu Başak İkiz'in moderatörlüğünde, TRT sanatçıları İhsan Güvenç, Adile Kurt Karatepe ve Türk Halk Müziği Sanatçısı Tuncay Kemertaş'ın sahneye çıktığı konserde izleyiciler duygusal anlar yaşadı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen konser öncesinde Çanakkale şehitleri başta olmak üzere vatanı için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan şehitler anıldı.



Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin hüzünlü hikayeleri anlatıldı, iman ve vatan sevgisinin nasıl galip geldiği izleyicilerle paylaşıldı. Yokluğun varlığa, maneviyatın maddiyata, özgürlüğün sömürgeye karşı galip geldiği savaşın etkisi, salondakilere duygu yüklü türkülerle yansıtıldı. Türk ve yabancı komutanların anılarından birkaç bölüm okunduğu konserde sanatçılar, Çanakkale Savaşı ve Antep Harbi için yazılmış türküleri ve ağıtları seslendirdi.



Konserin ardından sanatçılara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay tarafından çiçek ve kutnudan yapılmış şal hediye edildi. - GAZİANTEP

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