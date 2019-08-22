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Büyükşehir'den Develi ve Yeşilhisar'a yatırım

33 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Develi ve Yeşilhisar ilçelerine çöplerin toplanması ne nakli için ara transfer istasyonları yapacak.

Büyükşehir'den Develi ve Yeşilhisar'a yatırım, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Develi ve Yeşilhisar ilçelerine çöplerin toplanması ne nakli için ara transfer istasyonları yapacak. Her iki istasyon için yedi firmanın katılımıyla ihale gerçekleştirildi.


Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin ihtiyaçlarını belirleyerek bu ihtiyaçları giderecek yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Develi ve Yeşilhisar ilçelerine çöp ara transfer istasyonları yapılması işi için ihaleye çıkıldı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 907 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:


Hayriye Löksofu: 2 milyon 293 bin TL


Başaran İnşaat: 2 milyon 381 bin TL


Kenan Yamanel-Yeniden Yapı İş Ortaklığı: 2 milyon 438 bin TL


Mustafa Dilbaz: 2 milyon 483 bin TL


Ahmet Taşkıner: 2 milyon 539 bin TL


Hasan Şahin: 2 milyon 633 bin TL


Pusula Su Yapıları: 3 milyon 60 bin TL


İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ

Yeşilhisar, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
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