Büyükşehir'den Didim'de yaz konseri
1 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserlerine Didim'de düzenlenen konserle devam edildi.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserlerine Didim
'de düzenlenen konserle devam edildi.
Konserde vatandaşlar müziğe ve eğlenceye doyarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'na teşekkür etti.
Didim Akbük
Tören Alanı'nda düzenlenen konsere yüzlerce Didimli katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'yla Efe Dumancı
'nın sahneye çıktığı ve yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı gecede, Dumancı sevilen şarkılarla Didimlileri coşturdu. Vatandaşlar sevilen şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi ve gönüllerince şarkı söyledi. Bir sonraki yaz konseri 30 Ağustos Cuma günü Söke
Novada AVM'de saat 20.30'da düzenlenecek. - AYDIN
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