Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Didim'de yaz konseri
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Büyükşehir'den Didim'de yaz konseri

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserlerine Didim'de düzenlenen konserle devam edildi.

Büyükşehir'den Didim'de yaz konseri, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz konserlerine Didim'de düzenlenen konserle devam edildi.

Konserde vatandaşlar müziğe ve eğlenceye doyarken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Didim Akbük Tören Alanı'nda düzenlenen konsere yüzlerce Didimli katıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası'yla Efe Dumancı'nın sahneye çıktığı ve yediden yetmişe yüzlerce vatandaşın katıldığı gecede, Dumancı sevilen şarkılarla Didimlileri coşturdu. Vatandaşlar sevilen şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi ve gönüllerince şarkı söyledi. Bir sonraki yaz konseri 30 Ağustos Cuma günü Söke Novada AVM'de saat 20.30'da düzenlenecek. - AYDIN
Aydın, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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