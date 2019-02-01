Büyükşehir'den Doğa Dostu Bez Torbalar

Büyükşehir'den doğa dostu bez torbalar Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2019 tarihinde itibaren yürürlüğe giren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek verdi Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın poşet tüketimini minimalize etmek...

Büyükşehir'den doğa dostu bez torbalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2019 tarihinde itibaren yürürlüğe giren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek verdi

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın poşet tüketimini minimalize etmek adına almış olduğu yönetmelik önlemi kapsamında MER-EK büfelerinde poşet vermeyi sonlandırdı ve bez torba dağıtımına başladı



MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak 2019 tarihinde itibaren yürürlüğe giren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına destek verdi. Belediye, MER-EK büfelerinde poşet vermeyi sonlandırdı ve bez torba dağıtımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın poşet tüketimini minimalize etmek adına almış olduğu yönetmelik önlemi kapsamında MER-EK büfelerinde poşet vermeyi sonlandırdı ve bez torba dağıtımına başladı. MER-EK büfelerini ziyaret eden Mersinli vatandaşlar bez torba sürprizi ile karşılaştı. 'Sıfır atık' projesi sloganıyla hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasına destek veren Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Mersin genelindeki toplam 54 MER-EK büfesinde doğa dostu bez torbalar dağıtmaya başladı. İlk olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'nun da büfede dağıtımını gerçekleştirdiği bez torbalardan vatandaşlar oldukça memnun kaldı. Ücretsiz olarak bez torba sahibi olan Mersinli vatandaş, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üzerinde 'sağlıklı bir çevre için, doğamızı koruyalım' yazılarının yer aldığı bez torbaları gören vatandaşlar, poşete ücret vermeyecekleri ve çevreye dost bez torbalar ile ekmeklerini evlerini götürecekleri için büfelerden mutlu ayrıldılar.

Candan Çakmak isimli vatandaş uygulamanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Ekmeklerin hijyenik olması gerekir. Doğaya saygı iyidir ama geri dönüşümlü olan, doğada kendini yok eden bir nesne kullanmamız lazım. Naylon petrol atığından yapıldığı için doğamızı kirletiyor. Bunun çözümü de doğaya saygılı, kedi kendini yok eden poşetler kullanmak. Böylece hem doğayı kirletmemiş, hem de kendi kendini yok ettiği için doğaya zarar vermemiş oluruz. Çok iyi bir uygulama. Başkanımızı bu yüzden tebrik ediyorum. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden, hem doğaya hem insanlığa verdiği ilgi ile özenden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Er Ali Mirza ise "Ekmek aldık, eve gidiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemize de torba verdikleri için teşekkür ediyorum. Çok iyi bir uygulama. Güzel günler bizim olsun" şeklinde konuştu.

Gazi Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Akçay da "Çok güzel oldu. Biz belli bir yaşa gelmiş insanlarız, her şeyi unutuyoruz. Ekmeği çoğu zaman elimde götürmek zorunda kaldım. Hanım devamlı beni uyarıyor. Yanında poşetini al git, yoksa ortada kalırsın diyor. Buraya geldiğimde gerçekten şaşırdım" ifadelerini kullandı.

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