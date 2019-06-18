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Büyükşehir'den Dolandırıcılara Karşı Uyarı

40 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı.

Büyükşehir'den Dolandırıcılara Karşı Uyarı, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılık yapanlara karşı halkı uyardı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada belediyenin ya da belediye bürokratlarının ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmadıkları vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi ve bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce polise ihbarda bulunmaları istendi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
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