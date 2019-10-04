Büyükşehir'den eğitime bir imza daha

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Yıldırım ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan 'Şerif-Rabia Kutlucan Ortaokulu' ile 'Özgür Kavaklı Anaokulu'nda eğitim törenle başladı.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Şerif - Rabia Kutlucan Ortaokulu ve Özgür Kavaklı Anaokulu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime verdiği öneme dikkati çekti. Başkan Aktaş, kentin geleceğine değer katan Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimi ve eğitim kurumlarını her zaman desteklediğini belirterek, "Eğitim olmazsa olmazımızdır. Bir ülkenin geleceği o ülkenin insanlarının eğitimine bağlıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde hayata hazırlamalıyız" dedi.



Başkan Aktaş, öğrencilerin iyi eğitilmeleri ve eğitim kalitesinin artmasında öğretmenlerin rolü olduğuna değinerek, kaliteli eğitimin geleceği etkileyeceğini söyledi.



Bugünün çocuklarının aydınlık bir geleceğe ulaşmasını önemseyen Başkan Aktaş, Bursa'da öğrencilerin en iyi şekilde ve modern koşullarda eğitim alabilmeleri hedefiyle Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nce yapılan protokoller kapsamında okulların eksiklerinin giderilmeye çalışıldığını kaydetti.



Başkan Aktaş, eğitim faaliyetlerini anlatarak "Büyükşehir Belediyesi olarak hayırsever iş insanlarının da katkılarıyla, bazen yeni bir okul inşasında, bazen spor salonu veya çevre düzenlemeleri gibi farklı çalışmalarla eğitime desteğimizi sürdürüyoruz. Okulların ihtiyaçları imkanlar ölçüsünde gideriliyor veya bir hayırsever vatandaşın okulların yapımına destek olmasına öncülük ediyoruz" diye konuştu.



Eski okulun yerine modern bina



Başkan Aktaş, Şerif - Rabia Kutlucan Ortaokulu ve Özgür Kavaklı Anaokulu'nun yapımını gerçekleştiren Kutlucan ve Kavaklı ailelerini, gösterdikleri özveri ve eğitime desteklerinden dolayı tebrik etti. Okulların temelinin yaklaşık 2 yıl önce atıldığını ve yapılan çalışmalarla özel okul ayarına geldiğini belirten Başkan Aktaş, "Okullarımız yeni eğitim öğretim döneminde hizmet vermeye başladı. Burada daha önce var olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Adile Naşit Anaokulu ihtiyaçlara cevap veremiyordu. Bu binaların yıkılarak, yerine günümüz koşullarına uygun modern bir bina inşa edildi. İnşaat alanı 7700 metrekare olan okul binası bodrum, zemin + 3 kat ve çatı katı olarak inşa edildi. Şu an 32 derslikli ortaokul, 4 derslikli anaokulu, laboratuvar, ofis ve teknik mahallerle, bodrum katta beden eğitimi salonu ve çatı katında konferans salonu yer alıyor" şeklinde konuştu.



Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitime desteklerinden dolayı Başkan Aktaş'ı tebrik ederek, hayırseverlerin eğitime katkılarının herkese örnek olduğunu söyledi. Vali Canbolat, Bursa'daki pek çok okulun özel okulları geride bırakacak nitelikte olduğunu ve öğrencilerin iyi eğitim almalarının önemini vurguladı.



Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de Bursa'da bu yıl 6 okulda 120 dersliğin hayırseverler tarafından yapılarak eğitime başladığını; halen 8 okulda 148 derslikte de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Dülger, hayırseverlerin desteğiyle bir okul yapılması hayalinin olduğunu söyledi.



Törene, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile ilçe kaymakamı ile Yıldırım ve Nilüfer Belediye başkanları, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Öğrencilerin şiir okuyarak renk kattığı törende, hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi verildi. Vali Canbolat ve Başkan Aktaş ile tüm konuklar, kurdele kesilerek açılışı yapılan okulda sınıfları gezdi, öğrencilerle bol bol sohbet etti. - BURSA