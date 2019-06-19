Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den ekskavatör ihalesi
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Büyükşehir'den ekskavatör ihalesi

54 dakika önce

Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak.

Büyükşehir'den ekskavatör ihalesi, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak. Kiralama işi için yapılan ihaleye dört firma katıldı.

Büyükşehir Belediyesi paletli ekskavatör kiralama işi için 2 milyon 215 bin TL yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı. İhaleye katılan dört firma ve teklifleri şöyle oldu:

Yol-Nas İnşaat: 1 milyon 435 bin TL

İKH Hafriyat: 1 milyon 593 bin TL

Solmazlar Hafriyat: 1 milyon 883 bin TL

Ertaçlar İnşaat: 1 milyon 900 bin TL

İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
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