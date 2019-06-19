Büyükşehir'den ekskavatör ihalesi

Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak.

Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak. Kiralama işi için yapılan ihaleye dört firma katıldı.



Büyükşehir Belediyesi paletli ekskavatör kiralama işi için 2 milyon 215 bin TL yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı. İhaleye katılan dört firma ve teklifleri şöyle oldu:



Yol-Nas İnşaat: 1 milyon 435 bin TL



İKH Hafriyat: 1 milyon 593 bin TL



Solmazlar Hafriyat: 1 milyon 883 bin TL



Ertaçlar İnşaat: 1 milyon 900 bin TL



İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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