Büyükşehir'den ekskavatör ihalesi
54 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak.
Büyükşehir Belediyesi, muhtelif yerlerde kullanılmak üzere paletli ekskavatör kiralayacak. Kiralama işi için yapılan ihaleye dört firma katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi paletli ekskavatör kiralama işi için 2 milyon 215 bin TL yaklaşık maliyetle ihaleye çıktı. İhaleye katılan dört firma ve teklifleri şöyle oldu:
Yol-Nas İnşaat: 1 milyon 435 bin TL
İKH Hafriyat: 1 milyon 593 bin TL
Solmazlar Hafriyat: 1 milyon 883 bin TL
Ertaçlar İnşaat: 1 milyon 900 bin TL
İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından neticelenecek. - KAYSERİ
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