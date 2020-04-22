Büyükşehir'den emsal niteliği taşıyacak protokol - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüs'le (COVID-19) mücadelede sosyal mesafe anlayışı gözetilerek Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle kentte yapılacak eğitim, konferans ve atölye çalışmaları ile inovatif faaliyetler kapsamında telekonferans yoluyla iş birliği protokolü imzalandı.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs'ün giderek birçok ülkede kendini hissettirmesi, toplumsal alışkanlıkların dönüşmesine yönelik etkilere neden oldu. Enfeksiyonun bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak birçok kurum ve kuruluş sosyal mesafe ve izolasyonun salgından korunmak için önemli bir hamle olduğunu öğrendi. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları sorumlulukları çerçevesinde vatandaşta duyarlılık hissi oluşturmak amacıyla örnek çalışmalar ortaya koydu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı ülke çapında emsal niteliği taşıyacak bir çalışmayı hayata geçirerek çağın gerekliliklerini yerine getirmek ve inovatif bireyler yetiştirmek için Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle telekonferans aracılığıyla iş birliği protokolü imzaladı.



Gençlerin teknoloji çağının tecrübesini yolun başında edinmesini sağlamak adına gerçekleştirilen protokolle, inovasyon kulüpleri kurarak bu kültürün oluşmasını sağlamak, inovasyon eğitimleri ve atölye çalışmaları yapmak ve yapay zeka, endüstri 4.0 üzerine eğitim ve konferanslar düzenlemek amaçlanıyor.



Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, korona virüs sürecinin yeni bir yönetişim anlayışını beraberinde getirdiğini belirterek, "Dünya sanal ortamda daha hızlı etkileşime giriyor. Vatandaş odaklı çalışma metodunu bizlere öğretiyor. Dolayısıyla bu yeni bakış açısıyla gençlerimizin ve milli eğitim camiamızın hazırlanması için de Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Dünya endüstri 4.0. ve yapak zekayı konuşuyor. Biz eğer ki kendi yazılım alt yapımızı oluşturmasaydık sosyal yardımda bu kadar hızlı hareket edemez ve insanımızın ihtiyaçlarını hızlı gideremezdik. Dünyaya yön veren çağın gerekliliklerini kulak ardı etmeden eğitici yönlerini organize ederek çocuklarımıza ulaşmamız lazım. Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün kurumsal iş birliğini güçlendiriyor" dedi.



Ekonomik Gelişim AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan, inovasyon kültürünün ortaokullarda yaygınlaşması için bu protokolle ciddi bir aksiyon aldıklarının altını çizerek, "Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bizden bir talebi oldu. Biz de bu doğrultuda harekete geçtik. Eğitim, sunum ve atölye çalışmalarımızı hazırladık. 21. Yüzyıl eğilimleri doğrultusunda inovasyonun ve fark oluşturan yeteneğinin çocuklara aşılanması için bu yönde bir protokol imzalanması çok faydalı olacak. Öncelikle öğretmenlerimize inovasyon konusunda bilgi ve deneyim sağlayacağız. Ardından bu eğitimle çocuklarımızı yeni çağa ayak uydurması için bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu.



Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Ar-Ge'ye ve inovasyona yeni bir soluk kazandırmak istediklerine işaret ederek, "Bu noktada Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim ve Ar-Ge İnovasyon Daire Başkanlığı'ndan bir talebimiz oldu. Bu konuda olumlu bir cevap aldık. Böylelikle büyükşehirin destek ve himayeleriyle Gaziantep'i örnek bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP