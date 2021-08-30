Büyükşehir'den Engelli Aracı Şarj İstasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Büyükşehir'den Engelli Aracı Şarj İstasyonu

Büyükşehir'den Engelli Aracı Şarj İstasyonu

30.08.2021 21:41

Kayseri'de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi ve 'halka hizmet Hakk'a ibadet' düsturu ile hizmetlerini aralıksız sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sorumlu kuruluşu Ulaşım A. Ş. aracılığı ile engelli vatandaşları da ihmal etmiyor.

Kayseri'de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi ve 'halka hizmet Hakk'a ibadet' düsturu ile hizmetlerini aralıksız sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan sorumlu kuruluşu Ulaşım A. Ş. aracılığı ile engelli vatandaşları da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Ulaşım A. Ş. şehir merkezinde aküsü deşarj olup mağduriyet yaşayan vatandaşlara yönelik 2 adet engelli aracı şarj istasyonu oluşturdu.

YERLİ, TÜM ARAÇLARA UYGUN VE ÜCRETSİZ

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yerli üretim olan, tüm akülü engelli araçlarına uyum sağlayabilen, aynı anda iki aracı birden şarj etme özelliği bulunan, kullanımı pratik, engelli vatandaşların mağduriyetini gidererek hayatını kolaylaştıran güvenli şarj istasyonlarında aynı zamanda telefon şarj etme özelliği de yer alıyor.

Engelli vatandaşlar, söz konusu bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Engelli vatandaşları yolda bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine hizmet götürmeyi sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Engelli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Büyükşehir'den Engelli Aracı Şarj İstasyonu - Son Dakika


Son Dakika
22:29 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek
22:25 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in üyeliğinin onaylanması için kararı Meclis'e götürecek
21:44 Mustafa Sandal ve rapçi Uzi sosyal medyada birbirine girdi
21:40 Mustafa Sandal ve rapçi Uzi sosyal medyada birbirine girdi
20:29 Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı
20:25 Özgür Özel: Erdoğan maaşına 40 bin lira zam yaptı
20:25 Kuşadası'nda kendisini rahatsız eden eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı
20:25 İzmir'de Suya Yüzde 43,47 Zam Kararı Alındı
20:22 Sokak ortasında kendisini rahatsız eden eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı
20:22 İzmir'de suya yüzde 43,47 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 23:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den Engelli Aracı Şarj İstasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement