Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Engelli Yakınlarına Bez Bebek Kursu

Büyükşehir'den Engelli Yakınlarına Bez Bebek Kursu

13 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelli Hizmet Merkezinde engelli yakınlarına yönelik bez bebek kursu düzenlendi.

Büyükşehir'den Engelli Yakınlarına Bez Bebek Kursu, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelli Hizmet Merkezinde engelli yakınlarına yönelik bez bebek kursu düzenlendi. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen kursta üretilen bez bebekler Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Mola Evleri'ne hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Yavuz Özcan Parkı içerisinde faaliyet gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi'nde düzenlenen bez bebek kursu yoğun ilgi gördü. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen kursa katılan engelli yakınları ve vatandaşlar hayvan figürleri başta olmak üzere farklı şekillerde birbirinden renkli bebekler üretti. Kursiyerler el emeği göz nuru sevimli bebekleri yine Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelli Mola Evleri'ne hediye etti. Falez Mola Evi'nde hizmet alan özel çocuklar bağışlanan bez bebeklerle keyifli anlar yaşadı. Hiçbir zararlı maddesi ve parçası bulunmayan bez bebekler ile oynayan özel çocuklar büyük mutluluk yaşadı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:05 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bez Bebek, Güncel
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