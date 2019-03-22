Büyükşehir'den Engelli Yakınlarına Bez Bebek Kursu

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelli Hizmet Merkezinde engelli yakınlarına yönelik bez bebek kursu düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelli Hizmet Merkezinde engelli yakınlarına yönelik bez bebek kursu düzenlendi. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen kursta üretilen bez bebekler Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Mola Evleri'ne hediye edildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Yavuz Özcan Parkı içerisinde faaliyet gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi'nde düzenlenen bez bebek kursu yoğun ilgi gördü. Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen kursa katılan engelli yakınları ve vatandaşlar hayvan figürleri başta olmak üzere farklı şekillerde birbirinden renkli bebekler üretti. Kursiyerler el emeği göz nuru sevimli bebekleri yine Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelli Mola Evleri'ne hediye etti. Falez Mola Evi'nde hizmet alan özel çocuklar bağışlanan bez bebeklerle keyifli anlar yaşadı. Hiçbir zararlı maddesi ve parçası bulunmayan bez bebekler ile oynayan özel çocuklar büyük mutluluk yaşadı. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı

Fatih Altaylı'ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi

Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar