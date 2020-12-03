Büyükşehir'den Engelliler Günü için broşür uygulaması - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli rampaları ve geçişlerine park eden araç sürücülerine yönelik anlamlı bir uygulama gerçekleştirdi. İl genelinde yapılan uygulama ile engelli rampaları ve geçişlerine araçlarını park eden sürücülerin araçlarına üzerinde farkındalık oluşturacak yazıların yer aldığı broşürlerden bıraktı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli rampaları ve geçişlerine araçlarını park eden sürücülerin araçlarına üzerinde farkındalık oluşturacak yazıların yer aldığı broşürlerden bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın il genelinde gerçekleştirdiği çalışmada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne atıfta bulunuldu, engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırma mesajı verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın il genelinde gerçekleştirdiği uygulama vatandaşların takdirini kazandı. - MANİSA