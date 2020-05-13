Büyükşehir'den engelliler haftası mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den engelliler haftası mesajı - Son Dakika

Büyükşehir'den engelliler haftası mesajı

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Gültekin Serdar Tolay, 'Dünya Engelliler Haftası' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükşehir'den engelliler haftası mesajı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Gültekin Serdar Tolay, 'Dünya Engelliler Haftası' dolayısıyla mesaj yayımladı.


Daire Başkanı Tolay, mesajında, Birleşmiş Milletler Engellileri Koruma Milli Koordinasyonu Kurulunca Engelliler Haftası olarak kabul edilen 10-16 Mayıs tarihlerinin ülkemizde de her yıl büyük bir hassasiyetle ve dolu dolu geçirildiğini belirtti.


Bu önemli haftanın engellilerin toplumsal yaşamda karşı karşıya kaldığı sorunları dile getirmek ve çözüm yollarının aranması için sistematik bir değerlendirme süreci haline geldiğini belirten Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Tolay, " Türkiye'de 2002 yılından bu güne engellilik, yeni bir anlayışla irdelenerek 18 yıl gibi kısa bir süre zarfında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi bir konuma getirilmiştir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2005 yılında çıkarılan 5378 sayılı engelliler yasası, her ne kadar bir takım eksikliklere sahip olsa da geleneksel bakışı değiştirme amacından hareketle sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik alanda büyük atılımları beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra dünya çapında bir ilk niteliği taşıyacak EKPSS ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere örnek olmuştur. Modern toplum olarak tabir edilen birçok ülke medeniyet çıtasını geliştirmek adına uygulamaya koyduğu birçok faaliyeti son bir asırda ortaya koymuştur. Bununla birlikte engelliler alanındaki çalışmalar da çağın bilimsel ve teknolojik gelişmelerine göre şekil almış, engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için her türlü anlayış ortaya konulmuştur. Engellilerin yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla yalnızca maddi anlayışın yeterli olmadığını gözlemleyen modern anlayış, onların psiko-sosyal gereksinimleri için de gerekli hassasiyeti göstermiştir. Birleşmiş Milletler, aldığı birtakım kararlarla engellilerin standart bir normda buluşmasına, kısacası gelişmiş ülkelerdeki iyileştirilmiş koşullara, diğer ülkelerdeki engellilerin de ulaşması için çaba göstermiştir. Medeniyetin en büyük göstergelerinden biri kuşkusuz toplum içerisinde var olan farklılıkların kucaklanıp ötekileştirme bilincinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Bu nedenle engelli yurttaşlara sahip çıkmak da çağdaş bir toplum olmanın en büyük gerekliliklerindendir. Özellikle engelli bireylerin, sağlık, sosyal yaşam ve istihdam gibi yaşamsal hizmetlerden tam ve eksiksiz bir şekilde fayda sağlamaları en temel insan hakları olarak görülmelidir. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bizler de engelliler ve ailelerin yaşam kalitelerini artırarak geleceğe umut ve güvenle bakabilmeleri için gerekli koşulların oluşturulması adına var gücümüzle çalışmaktayız. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 12 Aralık tarihinde ortaya çıkarak kısa süre içerisinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan korona virüs salgını nedeniyle her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz farkındalık etkinliklerine bu yıl ara verilmiştir. Salgın sürecinde engelli vatandaşlarımıza, enfeksiyonun bulaşma riskini engellemek ve halkın sağlığını korumak için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilerin ikaz ve uyarılarına uygun hareket edilip hassasiyet gösterilmelidir. Engelliler Haftası münasebetiyle engelli bireylerimizin karşılaştığı bütün engellerin sona erdiği bir dünya için, sağlıklı, huzur dolu ve geleceğe daha aydın bakıldığı bir anlayışın ülkemize hakim olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza #Evdekal, sağlıklı kal diyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:11 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum         
18:21
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı         
18:15
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir         
18:09
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:02
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
17:58
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir         
17:06
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı 6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
16:36
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı         
16:28
Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı Erzincan'da römorka asılı köpek fotoğrafı paylaşan şahıs gözaltına alındı         
16:24
Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi         
16:18
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel         
16:10
Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu Yasak kalktı, parkların sahipleri geri döndü! Kısıtlama kalkınca çocuklar park ve bahçelere koştu         
16:06
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi         
16:05
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi         
16:02
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi         
15:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 19:01:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den engelliler haftası mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]