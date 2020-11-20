Büyükşehir'den engelliler için projelerine devam ediyor - Son Dakika

Büyükşehir'den engelliler için projelerine devam ediyor

20.11.2020 15:07
Büyükşehir'den engelliler için projelerine devam ediyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehirler Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehirler Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara bir yenisini ekledi. Şehir merkezinde bulunan ve yayaların yoğunlukta kullandığı kavşaklara engellilerin karşıdan karşıya geçmesini güvenli ve kolay şekilde sağlayacak yol geometrisini gösteren butonlar yerleştirdi.

Engelli bireylerin topluma kazandırılması kapsamında hayata geçirdiği projeleriyle yerel belediyecilikte yenilikçi yönetim anlayışını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca "Engelsiz Gaziantep" için son 6 yılda birçok düzenlemeye giderek şehir içinde güvenli ve rahat hareket edebilmesi için yeni çalışmalara imza atıyor. "Akıllı Şehirler Projesi" kapsamında Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik teknolojiden faydalanarak şehir içinde bulunan ve yaya trafiğinin yoğun olduğu 12 kavşakta karşıdan karşıya geçişlerde kolaylık sağlayacak 123 adet "Erişilebilir Yaya Butonu" montajı yaptı. Başta görme ve işitme engeli olan vatandaşlar olmak üzere bütün yayaların kullanıma sunulan butonlarda kavşak geometrisini gösteren braille alfabesi, kabartmalar ve sesli uyarılar yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile şehir içi ulaşımda görme ve işitme engelli bireylerin en çok zorlandığı bölgelerden biri olan kavşaklarda güvenli geçiş sağlanması hedeflenirken yeni düzenlemeler devam edecek. - GAZİANTEP

Büyükşehir'den engelliler için projelerine devam ediyor
Büyükşehir'den engelliler için projelerine devam ediyor
Büyükşehir'den engelliler için projelerine devam ediyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir'den engelliler için projelerine devam ediyor - Son Dakika


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