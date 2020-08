Büyükşehir'den engelsiz plaj - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi için Güzelyalı'da Engelsiz Plaj'ı hizmete açtı.

Ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan çevreye kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. Engelli vatandaşların sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesi amacıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan, toplu taşıma araçlarını akülü araçlarla binilebilecek gibi alçak tabanlıya dönüştüren, akülü araç şarj noktaları ve araç bakım ve tamir atölyesi ile özellikle akülü araç kullanan vatandaşların her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların denizden de en iyi şekilde yararlanması için Engelsiz Plaj uygulamasını devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelyalı plajında 29. Sokak karşısında oluşturduğu Engelsiz Plaj'da bütün hazırlıklar tamamlandı. Engelsiz plajda kendileri için tasarlanan yürüyüş platformları, özel şezlonglar, duş kabinleri ve özel soyunma kabinlerinden yararlanan engelli fertler kendi refakatçileri ile rahat bir şekilde denizle buluşabilecek.

Bursa'da yaşayan vatandaşların yanı sıra tatil için Bursa'ya gelen engelli vatandaşların da rahatlıkla yararlanabileceği Engelsiz Plajda pandemi tedbirleri kapsamında şezlong ve kabinler sürekli dezenfekte edilirken, sosyal mesafe kuralları da kararlılıkla uygulanıyor. - BURSA