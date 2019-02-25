Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Erciyes Gezisi

Büyükşehir'den Erciyes Gezisi

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Kültür Gezisi bu hafta Kayseri'nin en önemli turizm değeri olan Erciyes Dağı'nda yapıldı.

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Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Kültür Gezisi bu hafta Kayseri'nin en önemli turizm değeri olan Erciyes Dağı'nda yapıldı. Eğitime katılanlar Erciyes'in eşsiz güzelliğini fotoğraflama imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında fotoğraf tutkunlarını düzenli olarak Kayseri'nin önemli tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Profesyonel Fotoğraf Eğitimi için bu kez Erciyes Dağı'na bir gezi düzenledi. Geziye katılan fotoğrafçılar Erciyes'in güzelliğini yansıtan birbirinden güzel kareler çektiler. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Kayseri, Erciyes, Yerel, Güncel
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