Büyükşehir'den Erkilet'te önemli yol çalışması - Son Dakika

Büyükşehir'den Erkilet'te önemli yol çalışması
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Erkilet'te "Hıdırellez Yolu" olarak bilinen bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Erkilet'te "Hıdırellez Yolu" olarak bilinen bölgede kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Barajın kıyısındaki köylerle ulaşımı da sağlayan yolun modern, güvenli ve konforlu hale gelmesi için çalışmalar 12 Eylül Cumartesi günü başlatılacak.
Şehrin muhtelif yerlerinde deforme olan yolları büyük bir titizlikle yeniden inşa eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı şimdi de Erkilet Mahallesi'nde çalışmalarına başlayacak. Toplamda 3 bin 800 metre uzunluğa sahip olan Erkilet Bulvarı üzerindeki Bülbülpınarı Caddesi ile 4580. Cadde arasındaki yolda 12 Eylül Cumartesi günü yapım çalışmaları başlanacağı bildirildi. Bu sebeple belirlenen güzergah, araç ve yaya trafiği kapatılacağı, vatandaşların çalışma süresince alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği ifade edildi. - KAYSERİ
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