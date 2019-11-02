Büyükşehir'den evcil hayvan satışı yapanlara yönelik eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Pet-Shop Eğitimi" verecek.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde ev ve süs hayvanı satışı yapanlara "Pet-Shop Eğitimi" verilecek. Eğitimlere Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de destek verecek. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Cihan'ın görev alacağı eğitimde kedi ve köpeklerin petshoplarda geçici barındırma koşulları ve koruyucu hekimlik, akvaryum balıkları, sürüngenler, egzotik kuşlar ve memeli hayvanların bakım ve barındırma koşulları, ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair avrupa sözleşmesi, CITES sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, ev ve süs hayvanları satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği konuları hakkında bilgiler verilecek.



04-05 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak eğitim, Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 2 gün süren eğitime katılacaklara, eğitim sonunda sertifikaları takdim edilecek. - KOCAELİ