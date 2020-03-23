Büyükşehir'den evlere servis - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi olmayan ve yalnız yaşayan ulu çınarlara yönelik hizmetlerini artırdı. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızın yemek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından bizzat evlerine servis yapılarak gideriliyor.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidi öncesi yalnız yaşayan yaşlılarımıza yönelik verdiği hizmetleri çeşitlendirerek devam ettiriyor. Herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmadığı tespit edilen ve yalnız yaşayan 65 yaş üstündeki 80 yaşlımıza günlük ekmek ve yemek desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetini bizzat evlere servis yaparak sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler yine aynı titizlikle paketlenerek şehrin farklı bölgelerinde bulunan ulu çınarların evlerine götürülüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından evlere yapılan yemek ve ekmek servisini yaşlılarımız dualarla karşılıyor. Sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor. - KAYSERİ