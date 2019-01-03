Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Fatma Teyze'ye Yeni Balkon

Büyükşehir'den Fatma Teyze'ye Yeni Balkon

23 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Engelsiz Antalya Projesi' kapsamında 65 yaşındaki Fatma Ümüksüz'ün rahatça balkona çıkabilmesi için evinde düzenleme yaptı.

Büyükşehir'den Fatma Teyze'ye Yeni Balkon, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Engelsiz Antalya Projesi' kapsamında 65 yaşındaki Fatma Ümüksüz'ün rahatça balkona çıkabilmesi için evinde düzenleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Mekanlar Projesi ile engelli bireylerin özel mülkiyetlerinde yaşamlarını kolaylaştıran çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kepez İlçesine bağlı Dokuma Mahallesi'nde yürüme engeli bulunan 65 yaşındaki Fatma Ümüksüz'ün evinde balkon düzenlemesi gerçekleştirdi. Kapıyı açmakta yaşadığı zorluk nedeniyle koltuk değnekleri ile balkonuna çıkamayan Fatma Ümüksüz'ün arzusu yerine getirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin Bakım Onarım Ekipleri, Fatma Ümüksüz'ün balkona rahatça ulaşabilmesi için balkonuna sürgülü kapı yaptı. Fatma teyze çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Artık ben de rahat bir hava alabileceğim" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel
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