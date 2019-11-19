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Büyükşehir'den Finike'de hummalı çalışma

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Finike'de asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken Finike Hizmet Birimi temizlik ekipleri de hem yolları temizliyor hem kaldırım ve yol boyama çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir'den Finike'de hummalı çalışma, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Finike'de asfalt ve kaldırım çalışmalarını sürdürürken Finike Hizmet Birimi temizlik ekipleri de hem yolları temizliyor hem kaldırım ve yol boyama çalışmaları yapıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi planlı, kurallı ve kimlikli bir kent için 19 ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Fatih Bulvarı'nda kaldırım çalışmasına başladı. Finike Fatih Bulvarı'nda kış öncesi çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri yolla aynı hizada olan kaldırımları sökerek yükseltiyor. Ekipler bulvar üzerinde toplam 2 kilometrelik kaldırım çalışması gerçekleştirecek.


Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi temizlik ekipleri de Hasyurt Mahallesinde çalışma yapıyor. Milli Egemenlik Caddesi'nde kaldırım taşları sürücülerin dikkatini çekmek ve kazaların önüne geçmek için sarı-beyaza boyanıyor. Ekipler aynı zamanda Hasyurt merkezinde yaya yollarını da boyuyor. Finike de ayrıca trafik güveliği için mahalle yol ve kavşaklarına uyarıcı levhalar takılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kale Mahallesi Askerlik Şubesi yol hattında, Kızılca Mahallesi yol kavşağı ve yol üzerinde ikaz levhalarını yerleştirdi. Her mahalleyi temizlik aracı ile karış karış süpüren Finike Hizmet Birimi Temizlik ekipleri ise yol kenarlarında uzayan otları biçerken temizlik çalışması da yapıyor.


ASAT Genel Müdürlüğü ise gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının ardından bozulan yolların asfalt yamasını yapıyor. Ekiplerin Sahilkent Mahallesi Doğu Yaşar Caddesi ile Hasyurt ve Yeşilyurt Mahallelerinde gerçekleştirdiği asfalt çalışması vatandaşların da takdiriyle karşılanıyor. ASAT Finike Şube Müdürlüğü ekipleri ise Arif Mahallesinde kot bozukluğu nedeniyle evine su giren vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçti. Finike Belediyesi ve ASAT'ın ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile vatandaşların yaşadığı sorun giderildi. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:59 Kaynak: İHA
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