Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Gebzeli çiftçilere 800 bin TL'lik destek
Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den Gebzeli çiftçilere 800 bin TL'lik destek

Büyükşehir'den Gebzeli çiftçilere 800 bin TL'lik destek

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesinde faaliyet gösteren çiftçilere 800 bin TL destek verildi.

Büyükşehir'den Gebzeli çiftçilere 800 bin TL'lik destek, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesinde faaliyet gösteren çiftçilere 800 bin TL destek verildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli il sınırları içerisinde üretim yapan çiftçilere önemli destekler veriyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yapılan yardımlar yerinde denetleniyor. Bu doğrultuda Gebze'de faaliyet gösteren çiftçilere 800 bin TL'lik destek sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil, Gebze Ziraat Odası yöneticileri ile Gebze de seraların yoğun olarak bulunduğu Denizli, Cumaköy, Kadıllı ve Ovacık mahallelerinde incelemelerde bulundu. 180 çiftçinin toprak analizi Kocaeli Büyükşehir Belediyesince karşılandı. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ziraat mühendisleri ve veteriner hekimleri çiftçilere yerinde tarım danışmanlığı hizmeti veriyor.


5 bin adet seranın bulunduğu bölgede bin 600 dekar alanda örtü altı tarımı yapılıyor. Bin 700 dekar alanda ise açıkta sebze yetiştiriciliği yapılıyor. 15 bin 50 büyükbaş, 32 bin küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bölgede, 5 bin 520 adet arı kovanı bulunuyor. Yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 3 bin adet olan örtü altı sayısı 5 bin adet oldu. Çiftçiler Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine gösterdiği hassasiyet, teşvik ve yardımlardan dolayı memnuniyetlerini ifada ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:27 Kaynak: İHA
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