Büyükşehir'den

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilecek olan "Geleceğe Nefes" kampanyasında 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde 11 Kasım'da saat 11.11'de gerçekleştirilecek kampanyaya destek verecek, Yavuzeli Ballık Bölgesi'nde bin dönüme 100 bin fidan dikecek.



Türkiye'de, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, Geleceğe Nefes kampanyası başlatacak. Kampanya kapsamında 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 3 saat içerisinde 11 milyon adet fidan toprakla buluşturulacak.



Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kadar 7 den 77'ye toplumun bütün kesiminden katılacak vatandaşlar, ülke genelini adeta yeşile boyayacak.



Göreve geldiği günden bu yana kentin gri yüzüne el atan projeleriyle kamuoyunun dikkatini çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık bin 500 dönümü yeşille buluşturmayı başardı. Her fırsatta yeşile olan hassasiyetini dillendiren Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığınca "Geleceğe Nefes" kampanyasına gözünü kırpmadan destek verdi. Tüm Türkiye'de aynı anda gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak çevre seferberliğine Büyükşehir Belediyesi, büyük bir katkı sunacak. Büyükşehir, "Yeşil Şehirler, Mutlu Nesiller" sloganıyla Yavuzeli Ballık Bölgesi'nde bin dönüme lavanta ormanı kuracak. - GAZİANTEP