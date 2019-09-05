Büyükşehir'den "Geleceğini Çöpe Atma; Pet Şişeni Potaya At" Projesi

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) destek verdiği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu 'Gelecek Nesillerle Sıfır Atık' projesi kapsamında plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için "Geleceğini Çöpe Atma: Pet Şişeni Potaya At" kampanyasını başlatıldı. Gaziantep'te artık plastik atıklar çöp torbasına değil, basket potasına atılacak.



"Geri dönüşüme kazandırılıyor"



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından kentin 70 değişik bölgesine yerleştirilen "pota" görünümlü çöp kovalarına plastik şişeler basket gibi atılıyor. Kafeste biriken plastikler ise geri dönüşüme kazandırılıyor. Proje ile çocuklar hem eğitiliyor hem de eğlendiriyor. Farkındalık oluşturacak proje vizyonu ile yola çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bu proje ile doğada yaklaşık 400 yılda yok olan plastik atıkların doğaya zarar vermesini engellemek ve geri dönüşüm ile de ülke ekonomisine katkı sağlamasını amaçlıyor.



Proje kapsamında 70 adet 'Potalı Atık Kafesi' Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait parklara yerleştirdi. - GAZİANTEP