Büyükşehir'den 'Gençlik Meclisi' - Son Dakika
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Büyükşehir'den 'Gençlik Meclisi'

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Meclisi kuruldu.

Büyükşehir'den 'Gençlik Meclisi', System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Meclisi kuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın seçim vaatleri arasında bulunan Gençlik Meclisi ilk toplantısını yaptı. İlk toplantının açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençlik meclisini hiç kimsenin ideolojik yapı ve anlayış içinde değerlendirmemesini istedi ve belediyelerin hizmet yerleri olduğunu söyledi.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ilk toplantısını Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yaptı. 70 kişiden oluşan Gençlik Meclisi'nin ilk toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Gençlik meclisinin seçim vaatleri arasında olduğunu vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "İyi niyetle Kayseri'deki gençliğin temsil edilmesi ve istişare ile bizlere yol göstermesi için Gençlik Meclisi'ni harekete geçiriyoruz. Gençlik Meclisi seçim öncesi vaatlerimiz arasındaydı. Meclis için 70 meclis üyesi tespit edildi" dedi. Meclis üyesi gençlerden katkı sağlamalarını ve bu anlayışla çalışmalarını isteyen Başkan Büyükkılıç, "Burayı ideolojik yapı ve anlayış içinde kimse değerlendirmesin. Belediyeler hizmet yerleridir. Bir siyasi partiden seçilirim; ama seçildikten sonra tüm vatandaşlarımızın başkanı olurum. Aksi takdirde kabul görmem ve kaybeden ben olurum. Biz Kayseri'mizin sevdalısıyız. Kayseri'mizi ve sizleri çok seviyoruz. Hepimiz bu şehre sahip çıkacağız. Aidiyet duygusu dediğimiz sahiplenme duygusunu ön plana çıkaracağız" diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, meclis başkanını belirlemek için seçim yaptı. Seçimler sonucu Ramazan Eren Gençlik Meclisi'nin başkanlığına seçildi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:40 Kaynak: İHA
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