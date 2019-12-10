Büyükşehir'den

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından hazırlanan "Geri Dönüşümden Geçmişe" konulu sergiyi gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, atık kumaşlardan hazırlanan Osmanlı kıyafetlerinin cansız mankenler ve klasik bebeklere giydirildiği sergiyi gezen Başkan Büyükkılıç, geri dönüşüm konusuna önem verdiklerini belirtti.



Büyükkılıç, "Geri dönüşüm alanında yapmış olduğu çalışmalardan ve gayretlerden dolayı KAYMEK birimimize teşekkür ediyorum. Bu anlayış içerisinde geri dönüşümü önemser, değerlendirir ve gereksiz yere çevreyi kirletmemeye özen gösteririz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu'nda, 56 kıyafetin yer aldığı sergi 10 gün açık kalacak.