Büyükşehir Belediyesinden Gesi Değirmendere Vadisi'ne on bin sarıçam fidanı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinden Gesi Değirmendere Vadisi'ne on bin sarıçam fidanı
27.04.2021 13:00
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gesi Değirmendere Vadisi'ne de 10 bin sarıçam fidanı dikti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gesi Değirmendere Vadisi'ne de 10 bin sarıçam fidanı dikti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Dağı, İldem, Derevenk Viyadüğü gibi şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları Gesi Değirmendere Vadisi'nde sürdürülüyor.
Gesi Değirmendere Vadisi'nin yamaçlarında bugüne kadar 10 bin sarıçam fidanını toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 2021'de Erciyes ve Ali Dağı başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerine 100 bin fidan dikmeyi hedefliyor.
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