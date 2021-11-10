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Büyükşehir'den Gölmarmaralı muhtarlara ziyaret - Son Dakika

Büyükşehir'den Gölmarmaralı muhtarlara ziyaret

10.11.2021 10:33
Büyükşehir'den Gölmarmaralı muhtarlara ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının il genelinde mahalle muhtarlarına ziyaretleri devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeye bağlı Çömlekçi, Çamköy, Yunuslar, Hıroğlu, Beyler ve Ayanlar mahalle muhtarları ziyaret edilerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamları ve hediyeleri iletildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarları ziyaretlerine Gölmarmara ilçesiyle devam etti. Daire Başkanlığı heyeti, ilçeye bağlı Çömlekçi Mahallesi Muhtarı Ali Yavuzer, Çamköy Mahallesi Muhtarı İsmail Güner, Yunuslar Mahallesi Muhtarı Süleyman Tosun, Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Cengiz Üstündağ, Beyler Mahallesi Muhtarı Himmet Özbay ve Ayanlar Mahallesi Muhtarı Ali Ekren'i mahallelerinde ziyaret ederek, yapılan hizmetleri ve muhtarların mahalleleriyle ilgili taleplerini görüştü. Büyükşehir ekiplerini ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden mahalle muhtarları da yapılan hizmetler nedeniyle Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür ve selamlarını ilettiler. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Büyükşehir heyeti, Başkan Ergün'ün gönderdiği hediyeleri de takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Muhtarlık, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den Gölmarmaralı muhtarlara ziyaret - Son Dakika


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