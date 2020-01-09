Büyükşehir'den görme engelliler için anlamlı etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den görme engelliler için anlamlı etkinlik - Son Dakika

Büyükşehir'den görme engelliler için anlamlı etkinlik

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Büyükşehir'den görme engelliler için anlamlı etkinlik, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi. Engelsiz Kafe'de düzenlenen programa katılan görme engelli vatandaşlar yemeğin ardından sahne alan canlı müzik grubu Arıza'nın şarkılarıyla doyasıya eğlendi.


Arkadaşlarıyla birlikte eğlenmekten mutluluk duyduklarını ifade eden engelliler, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen program için teşekkür ettiler. Engelli ailelerinin de katıldığı programa aynı zamanda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar'da katıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Biz her zaman olduğu gibi bugün de engelli kardeşlerimizin yanında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle güzel bir gecede bizi yalnız bırakmayıp yanımızda olan her engelli kardeşimize tek tek teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü

Son Dakika Haberleri
22:18 Trump'a yönelik azil maddeleri yakında Senato'ya yollanacak - Son Dakika
22:18 Suudi Arabistan'dan İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıya kınama - Son Dakika
22:18 Isparta'da "drift" yapan 5 sürücüye 30 bin 705 lira para cezası yazıldı - Son Dakika
22:15 Tır akaryakıt istasyonu marketine çarptı, istasyon çalışanı son anda kurtuldu - Son Dakika
22:15 Brexit, İngiliz Parlamentosu'ndan geçti - Son Dakika
21:46 Son Dakika: ABD askerinin bulunduğu Balad Üssü yakınlarına roket düştü - Son Dakika
21:25 2020 Hac kura sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 22:19:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'den görme engelliler için anlamlı etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]