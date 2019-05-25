Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den "Gülniyaz Musiki Topluluğu" Konseri

Büyükşehir'den "Gülniyaz Musiki Topluluğu" Konseri

2 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında "Gülniyaz Musiki Topluluğu" tarafından konser verildi.

Büyükşehir'den

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda gerçekleştirilen konser öncesi Mikail Şimşek sohbet etti, önemli İslam âlimlerinin hayatlarından kısa kesitler sundu, şiir ve naat okudu.

Program, Türk Tasavvuf Musikisi'nin tanınmış isimlerinden Agâh'ın yönettiği Gülniyaz Müzik Topluluğu'nun konseriyle devam etti. Topluluk, seslendirdiği ilahilerle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı, kalplere dokundu.

Yaklaşık bir saat süren konser, izleyicileri mest etti, topluluk bol bol alkış topladı. Günün anısına, topluluk adına Agâh'a, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefi Yaşar Seçkin tarafından çiçek takdim etti.

Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:57 Kaynak: Bültenler
Onat Kutlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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