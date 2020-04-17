Büyükşehir'den günde 60 bin maske - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürdüğü maske üretiminin kapasitesini artırmak için iki yeni makineyi hizmete aldı. Günde 60 bin maske üretecek makineleri inceleyen Başkan Tunç Soyer, "Bu iki makineyle İzmirlilere çok daha fazla sayıda maske ulaştıracağız" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske üretim kapasitesini artırmak için iki makine aldı. Meslek Fabrikası bu iki prodijital makine sayesinde günlük maske üretim kapasitesini 60 bine çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu iki makineyle İzmirlilere çok daha fazla sayıda maske ulaştıracağız" diye konuştu. Meslek Fabrikası'nın Bayraklı'daki kurs merkezindeki maske üretimini yerinde inceleyen Soyer, maske üretimine verdikleri destekten dolayı Meslek Fabrikası dikiş eğitmenlerine ve gönüllülere teşekkür etti. Soyer, "Bu salgın kısa bir zaman dilimini içinde bitecekmiş gibi gözükmüyor. Salgının yayılım hızı da artmaya devam ediyor. Daha fazla önlem almamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın hem kendilerini hem birbirlerini korumak için maske kullanmaları gerekiyor. Bunun önemini vurgulamak istiyorum. Şimdi aldığımız iki yeni makineyle maske üretimimizi otomatik bir hale getiriyoruz. Günlük üretimimizi çoğaltıyoruz" dedi.



Prodijital makine maskeyi baskılayarak hazır halde çıkarıyor. Maskelerin lastiklerini ise Meslek Fabrikası eğitmenleri ve gönüllüler dikiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Meslek Fabrikası'nda üretilen ve dışarıdan alım yöntemiyle temin edilen maskeleri aile sağlık merkezleri ve sahada çalışan personeline dağıtılıyor. Maskeler metro istasyonlarında hizmet veren maskematiklerdeki hijyen paketleri aracılığıyla halka ulaştırılıyor. - İZMİR