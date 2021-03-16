Büyükşehir Belediyesinin Trafik Sinyalizasyon Merkezi projesinde ihale aşamasına gelindi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, akıllı trafik yönetimi ile sinyalizasyon sistemine doğrudan müdahale imkanı da sağlayacak Trafik Sinyalizasyon Merkezi projesinde ihale aşamasına gelindiğini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, her alanda olduğu gibi ulaşımda da kaliteli ve konforlu bir hizmet verilebilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Artan araç sayısıyla trafik yükünün de artacağını öngördükleri için "150. Yılda 150 Proje" arasında yer verdikleri Trafik Sinyalizasyon Merkezi projesinin bu yıl hayata geçirileceğini aktaran Büyükkılıç, projenin akıllı trafik yönetimi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Büyükkılıç, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Güvenli ve akıcı trafik için yeni bir adım daha atıyoruz. Sabah ve akşam saatlerinde taşıt trafiğinin en üst seviyeye çıktığı pik saatlerde trafik sinyalizasyon sistemine direkt müdahale edebileceği ve akıllı trafik yönetiminin gerçekleştirilebileceği Trafik Sinyalizasyon Merkezi Projesi, trafiğin kontrol edilebilmesine imkan tanıyacaktır. Vatandaşlarımızı daha rahat ulaşım imkanlarına kavuşturmak için gayretlerimiz sürecek. Şimdiden bu projemiz de Kayserili hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Bin metrekarelik inşaat alanı olacak projede anlık veri akışı ve görüntüleme için çoklu ekran sistemi ve çalışma ofisleri yer alacak.