Büyükşehir'den güvenlik görevlilerine yeni ekipman desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den güvenlik görevlilerine yeni ekipman desteği

22.10.2020 11:05
Büyükşehir'den güvenlik görevlilerine yeni ekipman desteği, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehirler kapsamında devreye soktuğu "Güvenli Park Projesi" ile yakaladığı vaka tespit hızını, orman, park, bahçe ve mesire alanlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine sağladığı scooter ve ATV motosikletlerle müdahalede de gösterecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehirler kapsamında devreye soktuğu "Güvenli Park Projesi" ile yakaladığı vaka tespit hızını, orman, park, bahçe ve mesire alanlarında görev yapan özel güvenlik görevlilerine sağladığı scooter ve ATV motosikletlerle müdahalede de gösterecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, dijital ve teknolojik hizmet ağının şehirdeki etki alanını genişletmek için başlattığı Türkiye'de bir ilk olan yerli ve milli Güvenli Park Projesi ile olayların tespit hızı saniyelere düşürülürken müdahalede de aynı hızı yakalamak için harekete geçti. Bu kapsamda halkın yoğun şekilde kullandığı kent ormanları ve mesire alanlarında çalışan devriye ve özel güvenlik görevlilerinin coğrafik nedenlerle karşılaştıkları zorlukları bertaraf etmek, parklarda hareket ve hız kazanmak amacıyla ekiplere yeni araç desteklerinde bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 8 adet elektrikli scooter ve 4 adet ATV motosikleti ilk etapta kullanıma sunuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla belediye binası önünde düzenlenen törenle yeni araçlarını alan güvenlik personelleri sorumlu oldukları alanlarda göreve başladı.

Dağlık ve engebeli arazi şartlarında sorunsuz göreve devam edebilmelerini sağlamak, asayişin kontrolünü kolaylaştırmak amacıyla kullanıma sunulan 4 adet ATV motosikleti, Erikçe Kent Ormanı, Burç Ormanı ve Alleben Göleti'nde kullanacaklar. Ayrıca kent merkezinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda görev yapan güvenlik görevlilerinin devriye hizmetlerini daha hızlı ve verimli yapabilmesi için sıfır emisyonlu çevre dostu elektrikli scooterlardan da yararlanılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet verdiği İstasyon Parkı, Fıstık Parkı, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi, Celal Doğan Parkı, Düztepe Kültür Parkı, Hayvanat Bahçesi ve Tüfekçi Yusuf Parklarında mesai yapan güvenlik görevlileri elektrikli scooterlarla hareket edecek.

"Amacımız halkımızın huzuru, kardeşliği, sağlığı ve mutluluğu"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada çalışmalarda en önemli kısmın her zaman yetişmiş insan gücü olduğunu vurgulayarak, "Şehirdeki huzuru, barışı, kardeşliği tesis etmenin yolu, eğitimden ve denetimden geçiyor. Bizim zabıtamızın, güvenlik güçlerimizin, bu konuda olağanüstü bir gayreti var. Çalışan kardeşlerimizi bu anlamda sürekli eğitiyoruz. Şehrin huzurunu, barışı sağlamak için. Bir taraftan da, bu iş donanım ve araç gereç meselesi. Bizim yaklaşık bir ay önce özellikle parklarımızda, akıllı park dediğimiz sisteme geçmiştik. Parktaki huzuru, barışı sağlamak, güvenliği tesis etmek, çocuğu, kadını, aileyi korumak için. O çalışırken bugün başka bir şey daha yaptık. Bugün gördüğünüz scooterlar, özellikle bu işin başındaki arkadaşlarımızın, hızlı ulaşımı için, daha güçlü denetimi için, onlara güç katacak ve bu çeşitlilik onların, vatandaşın memnuniyetini ve yaşam kalitesini arttıracak. ATV'ler ise özellikle parklarımız ve ormanlarımızda çok hızlı bir müdahale gerekiyorsa, çalışan kardeşlerimizin olay yerine hızlı ulaşması veya güçlü bir saha denetimini yapması ile ilgili de bu cihazlar alındı. Yani her geçen gün, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni hem ekibiyle, hem araç gereçleriyle, hem eğitimi ile kuvvetlendiriyoruz. Amacımız ve muradımız halkımızın huzuru, kardeşliği, sağlığı ve mutluluğu. İşin sonunda, her şey onlar için" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir'den güvenlik görevlilerine yeni ekipman desteği
Büyükşehir'den güvenlik görevlilerine yeni ekipman desteği
Büyükşehir'den güvenlik görevlilerine yeni ekipman desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir'den güvenlik görevlilerine yeni ekipman desteği - Son Dakika

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