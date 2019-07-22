Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den Güzelçamlı'da yaz konseri
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Büyükşehir'den Güzelçamlı'da yaz konseri

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz konserleri devam ediyor.

Büyükşehir'den Güzelçamlı'da yaz konseri, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen yaz konserleri devam ediyor.

Hafta sonu Davutlar'da başlayan konserler Güzelçamlı'da devam etti. Deniz kenarında yapılan konseri yüzlerce vatandaş izleyip şarkılara eşlik etti. Gecede sevilen şarkılar ve türküler Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı eğitmenleri tarafından seslendirildi. Deniz kenarında güneşin batışının hemen ardından başlayan konserler vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı. Vatandaşlar kendilerine müzikle buluşturduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Yaz konserlerine 23 Temmuz'da Didim Orman Kampı'nda, 26 Temmuz'da Güzelçamlı Demokrasi Meydanı'nda ve 29 Temmuz'da Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda devam edilecek. Konserler farklı mahallelerde eylül ayına kadar sürecek. Konserler saat 20.30'da başlayacak.

Başkan Çerçioğlu, vatandaşların günün stresinden arınıp keyifli zaman geçirmeleri için düzenlenen konserlere herkesi davet etti. - AYDIN
Güzelçamlı, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:51 Kaynak: İHA
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